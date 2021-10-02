Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 14:05
14:02
Политика
МИД Грузии заявил, что отношения с Украиной не могут зависеть от Саакашвили
14:01
Весь мир
В США за последние 40 лет не учли больше 50% жертв полицейских
14:00
Видео
Супружеская пара с ребенком совершила экстренную посадку в море на воздушном шаре
13:54
Весь мир
Судан выдвинул условия для возвращения к переговорам по плотине Хидасэ
13:51
Экономика
Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70%
13:50
Происшествия
После столкновения поезда с КамАЗом под Пензой возбудили уголовное дело
13:50
Политика
Киев требует встречи Саакашвили с украинским консулом в Грузии
13:49
Общество
Ученые Университета Вирджинии выявили 14 генов ожирения
13:49
Армия
Президент Азербайджана отметил роль России и Турции в развитии Южного Кавказа
13:47
Весь мир
Клинцевич назвал миротворцев ООН в ЦАР легализованным бандитским формированием
Все новости

Глава МИД Франции обсудит с Блинкеном восстановление доверия между Парижем и Вашингтоном
Политика
Глава МИД Франции обсудит с Блинкеном восстановление доверия между Парижем и Вашингтоном
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Париж, 2 октября. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны рассмотрят восстановление доверия в их отношениях.

Ле Дриан и Блинкен на встрече определят шаги, необходимые для возрождения крепких взаимоотношений. Она состоится 5 октября, передают СМИ.

Ранее Австралия отказалась от крупного оборонного контракта с Францией в пользу сотрудничества с Соединенными Штатами. Соглашение предполагало поставку Парижем 12 атомных подводных лодок на сумму около 66 миллиардов долларов. Жан-Ив Ле Дриан назвал действия Вашингтона и Канберры «ударом в спину» и указал на подрыв доверия. Также глава МИД Франции указал на кризис в отношениях с США.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава МИД Франции обсудит с Блинкеном восстановление доверия между Парижем и Вашингтоном
сша франция блинкен
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru