Глава МИД Франции обсудит с Блинкеном восстановление доверия между Парижем и Вашингтоном

Париж, 2 октября. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны рассмотрят восстановление доверия в их отношениях.

Ле Дриан и Блинкен на встрече определят шаги, необходимые для возрождения крепких взаимоотношений. Она состоится 5 октября, передают СМИ.

Ранее Австралия отказалась от крупного оборонного контракта с Францией в пользу сотрудничества с Соединенными Штатами. Соглашение предполагало поставку Парижем 12 атомных подводных лодок на сумму около 66 миллиардов долларов. Жан-Ив Ле Дриан назвал действия Вашингтона и Канберры «ударом в спину» и указал на подрыв доверия. Также глава МИД Франции указал на кризис в отношениях с США.