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Президент Туркменистана признался, что спорт позволяет ему работать без выходных
Политика
Президент Туркменистана признался, что спорт позволяет ему работать без выходных
Global Look Press  /  imago stock&people

Ашхабад, 2 октября. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о роли спорта в его жизни. По словам политика, регулярные тренировки помогают ему выдерживать жесткий рабочий график.

Глава государства признался, что уже несколько десятков лет работает на государственной службе почти без выходных и отпусков. Рабочий день начинается с раннего утра и заканчивается поздним вечером, отметил политик.

«В таком ритме невозможно эффективно работать, сохранять концентрацию без хорошей физической формы», — подчеркнул Бердымухамедов.

Ранее туркменский лидер рассказал о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину. Бердымухамедов отметил, что его российский коллега является человеком с простым характером и открытой душой.

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спорт туркменистан бердымухамедов
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