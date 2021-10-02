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Криштиану Роналду стал худшим по показателю прессинга в сезоне АПЛ

  /   Обновлено: 02 октября 2021 12:48
Спорт
Криштиану Роналду стал худшим по показателю прессинга в сезоне АПЛ
Global Look Press  /  Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de

Манчестер, 2 октября. Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял последнее место в рейтинге форвардов Английской премьер-лиги (АПЛ) по степени прессинга защитников соперников.

По версии портала The Athletic, лучшими футболистами в указанном амплуа стали Уилфрид Заха («Кристал Пэлас») и Нил Мопе («Брайтон») — в среднем по 20 прессингующих действий за игру.

Звезда сборной Португалии за матч в среднем прессингует оборону соперников 2,7 раза. Португалец провел в английском чемпионате три матча, в которых отметился тремя забитыми мячами. При составлении рейтинга акцент делался на форвардах, сыгравших в текущем сезоне не менее 270 минут.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду в конце августа. Сумма трансфера составила 20 млн евро. Сам 36-летний португалец назвал решение о возвращении в стан «красных дьяволов» лучшим в его карьере.

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Криштиану Роналду футбол манчестер юнайтед апл
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