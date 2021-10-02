Криштиану Роналду стал худшим по показателю прессинга в сезоне АПЛ

Манчестер, 2 октября. Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял последнее место в рейтинге форвардов Английской премьер-лиги (АПЛ) по степени прессинга защитников соперников.

По версии портала The Athletic, лучшими футболистами в указанном амплуа стали Уилфрид Заха («Кристал Пэлас») и Нил Мопе («Брайтон») — в среднем по 20 прессингующих действий за игру.

Звезда сборной Португалии за матч в среднем прессингует оборону соперников 2,7 раза. Португалец провел в английском чемпионате три матча, в которых отметился тремя забитыми мячами. При составлении рейтинга акцент делался на форвардах, сыгравших в текущем сезоне не менее 270 минут.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду в конце августа. Сумма трансфера составила 20 млн евро. Сам 36-летний португалец назвал решение о возвращении в стан «красных дьяволов» лучшим в его карьере.