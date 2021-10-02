Освоение космоса всегда было приоритетным направлением развития в России. Заслуги наших конструкторов, разработчиков и космонавтов сложно переоценить. Список достижений в космической отрасли советских инженеров займет не один лист.

Логично, что в отдельный род войск выделены военнослужащие, чья служба проходит на объектах, связанных с космосом. Космические войска свой профессиональный праздник отмечают 4 октября. Об этом празднике и рассказываем сегодня.

Рокот космодрома

Всю важность освоения космоса советские руководители осознали еще в 20-х годах XX века. Именно тогда стартовала «Космическая программа СССР». Свое начало она берет в Ленинграде (сегодня Санкт-Петербург), а точнее в Петропавловской крепости, где была построена газодинамическая лаборатория. Там конструировали и испытывали первые жидкостные ракетные двигатели.

Одним из руководителей отделов в лаборатории стал Валентин Глушко, которому на тот момент шел лишь 22-й год. Будущий отец космонавтики едва успел написать дипломную работу. Именно Глушко и его команду благодарил за работу первый человек, побывавший в космосе, Юрий Гагарин.

Полет за пределы атмосферы Юрия Гагарина, выход в открытый космос Алексея Леонова, изучение Луны с помощью искусственного спутника, разработка первого планетохода и много другое ― все это славные вехи нашей космической истории.

Космос в строю

Первые части войск были сформированы еще в 1955 году. Сделано это было для обеспечения безопасности и бесперебойного строительства крупного научно-испытательного полигона, который сегодня мы знаем как космодром Байконур ― крупнейший в мире из действующих.

pexels.com / SpaceX

Строительство началось зимой 1955 года. Сначала военным строителям приходилось жить в палатках и землянках, но уже весной начали строить жилой городок. А через два года состоялось принятие комиссией первого стартового комплекса и последующая установка на нем ракеты.

Следующей важной задачей для космических войск стало строительство второго космодрома, на этот раз на севере ― в городе Мирный Архангельской области. В 1957 году там начали строить космодром Плесецк. Сегодня Плесецк считается единственным действующим космодромом в Европе. Он может похвастаться огромной сетью автомобильных и железнодорожных путей и собственными военным аэродромом высшего разряда.

День космических войск неслучайно отмечают 4 октября. Именно в этот день в 1957 году в Советском Союзе запустили первый искусственный спутник Земли. А еще через четыре года мир стал свидетелем первого полета человека в космос. С того момента все программы по освоению космоса были реализованы при участии воинских частей.

Уже в 90-е годы управление начальника космических средств преобразовали в Военно-космические силы. Этот род войск находится в подчинении Министерства обороны РФ. В числе их задач ― наблюдение и анализ объектов в космосе, которые могут представлять угрозу безопасности страны, контроль запуска ракет, запуск космических аппаратов на орбиту, а также контроль и управление спутниками.

Развитие космической отрасли ― одна из приоритетных задач для России. Поэтому День космических войск, установленный указом президента страны, отмечается каждый год, особенно в закрытых военных городках. Там и сегодня ведется активная работа по подготовке космонавтов, которые будут и дальше развивать эту сферу.

День космических войск ― отличный повод поздравить своих знакомых, работающих в этой отрасли. А еще рассказать детям о космосе и славной космической истории нашей страны.