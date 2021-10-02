Луганск обвинил ВСУ в применении станций радиоэлектронной борьбы в Донбассе

Луганск, 2 октября. Оборонное ведомство ЛНР зафиксировало работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Окнино в Донбассе.

В сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР говорится, что с помощью станции «Буковель-АД» мобильная группа одного из батальонов ВСУ осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в районах населенных пунктов Лозовое, Орехово и Горское.

В оборонном ведомстве республики заявили, что украинские военнослужащие пытались помешать наблюдателям зафиксировать присутствие военной техники ВСУ в указанных районах. Там также добавили, что это далеко не первая попытка киевских военных скрыть факты нарушений перемирия.

Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе вступили в силу в июле 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также запрет на проведение наступательных операций.