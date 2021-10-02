Ростех представит учебно-тренировочную парашютную систему для подростков

Москва, 2 октября. Инженеры Ростеха приступили к разработке новейшей учебно-тренировочной парашютной системы, заявил главный конструктор холдинга «Технодинамика» по парашютостроению Алексей Козин.

В комментарии ТАСС он подчеркнул, что система позволит обучать основам десантирования юных парашютистов. Ее грузоподъемность будет достигать 120 килограммов.

«Как раз для проведения работ по обучению парашютистов начального уровня», — заметил он.

Система будет обладать круглым куполом. Таким парашютом смогут пользоваться подростки с весом не менее 60 килограммов.

Ранее стало известно, что в 2022 году завершатся госиспытания парашютной системы «Юнкер-ДГ-250». Разработка способна в беспилотном режиме доставлять грузы массой до 250 килограммов, автономно приземляясь в заданную точку. Кроме этого, специалисты предусмотрели возможность управления новинкой при помощи пульта с земли.