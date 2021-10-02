NI: Пентагон хочет удивить Россию презентацией нового бомбардировщика В-21

Вашингтон, 2 октября. Пентагон хочет всех удивить своим новым бомбардировщиком В-21, созданным для борьбы с Россией, отметил военный аналитик Стивен Сильвер в статье для The National Interest (NI).

Сейчас американцы работают над созданием грандиозной презентации для нового самолета-невидимки. Они надеются, что новинка сможет противостоять постоянно модернизирующимся системам противовоздушной обороны России и Китая, передает «ПолитРоссия».

«Руководство ВВС планирует нечто грандиозное для публичного дебюта B-21», — говорится в статье.

Характеристики разработки сохраняются в секрете. Однако, по имеющейся в Сети информации, В-21 будет более скрытный, чем его предшественник В-2. Также разработчики совершили манипуляции с выхлопом, который практически отсутствует у новинки.

Предполагается, что ВВС США получат около 150 таких самолетов в будущем. А сейчас американцы планируют с большим размахом представить В-21 публике, резюмировали в The National Interest.

Ранее аналитики NI рассказали о губительных последствиях ядерной войны США с Россией. Около 90% американцев погибнут из-за самого удара, последовавшего за ним голода и заболеваний, говорится в публикации.