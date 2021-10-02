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Binkov's Battlegrounds: Прибалтике не стоит рассчитывать на ЕС в случае войны с Россией
Армия
Binkov's Battlegrounds: Прибалтике не стоит рассчитывать на ЕС в случае войны с Россией
flickr.com  /  U.S. Army Europe

Загреб, 2 октября. Рассказы об угрозе «наступления» ВС РФ на страны Балтии остаются лишь бездоказательными инсинуациями. В противном случае республикам пришлось бы туго, пишет Binkov's Battlegrounds.

Эскалация напряженности в мире продолжается. Со всех сторон звучат обвинения, которые, как может показаться, в любую минуту перерастут в вооруженное противостояние. На этом фоне хорватские аналитики описали сценарий войны между странами Балтии и России.

Авторы публикации, в частности, обратили внимание на способность Евросоюза оказать Литве, Латвии и Эстонии достойную военную поддержку. Сами по себе республики крайне слабы, а значит, непременно будут просить помощи у союзников.

«Придет ли вышеупомянутым силам на подмогу Евросоюз? Да, навскидку это будут 10 любезно предоставленных Италией и Германией истребителей, где-то 10 мотопехотных рот и одна танковая, небольшое подразделение инженеров РЭБ, а также два минометных взвода», — говорится в публикации.

Общая численность такого вооруженного контингента едва ли превысит 2000 человек. Все это меркнет в сравнении с могуществом российской армии. Хотя процесс переброски войск займет какое-то время, силы одного Западного военного округа способны внушать ужас. Более того, европейские военные будут иметь дело с авиацией и зенитно-ракетными системами ВС РФ. Учитывая вышеперечисленное, становится ясно, что Прибалтике не стоит рассчитывать на ЕС в случае войны с Россией, подвели неутешительный итог аналитики.

В Москве неоднократно заявляли, что не заинтересованы в развязывании конфликта с соседними странами, а все подобные обвинения являются попытками нагнетания обстановки. Это подтвердил бывший агент ФБР. Ранее он объяснял, для чего США придумали «российскую угрозу».

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Латвия россия эстония ес литва вс рф
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