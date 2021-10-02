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Алиев выразил готовность к встрече с Пашиняном в любой момент
Политика
Алиев выразил готовность к встрече с Пашиняном в любой момент
president.az  /  сайт президента Азербайджана

Баку, 2 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов к очным переговорам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По его словам, он уже изложил свою позицию. Организацией мероприятия можно будет заняться сразу после того, как армянская сторона выразит готовность ко встрече.

«Таким образом, я открыт к обсуждениям и считаю, что это может стать хорошим показателем того, что война окончена и данная страница перевернута», — сказал он.

Стоит отметить, что последний раз главы государств встречались в Москве по инициативе президента России Владимира Путина. Тогда сторонам удалось заключить договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, выполнение которых контролировал российский миротворческий контингент.

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