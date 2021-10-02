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Власти России упростили порядок получения средств реабилитации для людей с инвалидностью

  /   Обновлено: 02 октября 2021 12:35
Общество
Власти России упростили порядок получения средств реабилитации для людей с инвалидностью
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 2 октября. Правительство России по поручению президента страны Владимира Путина утвердило новый порядок получения средств и услуг реабилитации для людей с инвалидностью.

Россияне с ограниченными возможностями смогут в упрощенном виде получить те или иные услуги. Такое постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте.

«Сейчас в дистанционной форме можно отправить только заявление. После этого все равно требуется лично принести в органы соцзащиты оригиналы документов, подтверждающих право на получение той или иной услуги», — гласит сообщение.

Отмечается, что при нововведении граждане смогут подавать весь пакет документов с помощью сканов, а при запросе компенсации расходов деньги будут отправлены на счет автоматически.

Концепция цифровой платформы для психологической помощи семьям появится в России по поручению президента РФ Владимира Путина. Заниматься созданием онлайн-платформы будет Правительство РФ.

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услуги сервисы инвалидность
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