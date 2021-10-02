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Стинг представил сингл Rushing Water из нового альбома
Общество
Стинг представил сингл Rushing Water из нового альбома
Global Look Press  /  Axel Heimken/dpa

Лондон, 2 октября. Британский музыкант Стинг представил поклонникам новый трек, который войдет в предстоящий альбом звезды.

Стинг активно готовится к релизу нового альбома под названием The Bridge, премьера которого состоится уже 19 ноября. В преддверии этого события артист решил подогреть интерес публики к пластинке и выпустил сингл Rushing Water: по словам звезды, трек уже доступен пользователям музыкальных интернет-платформ. Лейбл также открыл предзаказ для желающих поскорее приобрести новый альбом.

Кроме того, певец показал клип, который был снят специально для композиции. Ролик был опубликован на YouTube-канале Стинга.

Режиссерское кресло на съемках ролика занял клипмейкер Эрик Райан Андерсон. Релиз состоялся накануне дня рождения Стинга. Музыкант отметит 70-летие в концертном туре в Греции.

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