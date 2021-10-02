Активность инвесторов привела к снижению срока владения жильем в Сочи

Сочи, 2 октября. Средний срок владения вторичной недвижимостью в Сочи снизилась с пяти лет до года-двух. Об этом рассказал эксперт по местному жилищному рынку Кирилл Флутков.

Это вызвано повышенной активностью инвесторов, которые специально скупили квартиры на курорте для реализации в дальнейшем, передает его слова «Лента.Ру».

«Раньше собственники владели объектом недвижимости дольше, а сейчас много объектов, которые приобретались специально для перепродажи», — объяснил Флутков тенденцию к избавлению от жилья в курортном городе.

По его данным, сочинская «вторичка» за последнее пятилетие подорожала более чем вдвое. Стоимость жилья увеличилась с 109,8 тыс. до 239,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Недавний опрос показал, что Сочи является наиболее популярным городом для переезда с целью вести здоровый образ жизни. Данный вариант выбрали 32% респондентов. Также люди упоминали Москву (24%), Краснодар (22%) и Калининград (16%), сообщает INFOX.

Между тем средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в августе 2021 года выросла на 0,11%, свидетельствует статистика Банка России.