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Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил приверженность мирной передаче власти в Судане
Весь мир
Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил приверженность мирной передаче власти в Судане
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Хартум, 2 октября. Глава Суверенного совета и главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о своей полной приверженности защите мирной передачи власти в стране путем организации свободных и справедливых выборов.

Об этом генерал сообщил в письме, адресованном генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу, действующему председателю Совета Безопасности Джеральдин Берн Нейсон и руководителю Комиссии Африканского союза Мусе Факи.

В послании от имени переходного Суверенного совета Аль-Бурхан подтвердил «полную приверженность спонсированию и защите мирной передачи власти в Судане до тех пор, пока страна не достигнет желаемых целей». Он подчеркнул, что это должно произойти только «путем организации свободных и справедливых выборов, которые являются искренним выражением воли и чаяний народа».

«Мы будем работать над предотвращением любых попыток воспрепятствовать переходному процессу», — добавил глава Совета.

Он отметил, что все положения конституционного документа, которые регулируют нынешние политические структуры, соблюдаются тщательным образом. За последние несколько дней возросла напряженность между военной и гражданской составляющими переходной власти на фоне пресечения попытки государственного переворота.

С 21 августа 2019 года в Судане действует 53-месячный переходный период, который должен закончиться проведением выборов в начале 2024 года. В настоящее время власть поделена между армией, гражданскими партиями и вооруженными движениями, подписавшими Джубинское мирное соглашение с правительством.

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