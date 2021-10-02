Супружеская пара с ребенком совершила экстренную посадку в море на воздушном шаре

Подозрения в некомпетентности пилота начались, когда он врезался в березу, и утвердились, когда инструктор неправильно рассчитал траекторию посадки и опустил шар в море.

Вот вам и еще один вид экстремального туризма на курортах Краснодарского края — плавание на воздушном шаре. Хотя веселым такое приключение назвать трудно. Теперь по порядку.

Виталий любит устраивать сюрпризы, а Александра — их принимать. Так родилась идея полета на воздушном шаре, о котором долго мечтала супруга. Усадив дочку и жену в гондолу, глава семейства передал бразды правления инструктору. Все начиналось очень романтично и красиво, пока шар не врезался в березу, впрочем, это не смутило отважных туристов. Но когда пилот «профукал» все возможные места посадки и торжественно объявил, что будем садится в море — семья напряглась.

«Пытался инструктора спросить, когда мы садимся, он отвечал невнятно. Я так понимаю, он выбирал место посадки. В итоге, пока он выбирал место посадки, места посадки закончились, и началось море. Когда он сказал, что будем садиться на море, я подразумевал, что, наверное, мы сядем на берег, но никак не в море», — вспоминает Виталий.

Гондола с пассажирами «плюхнулась» в пучину на расстоянии 20-25 метров от берега, а инструктор, вместо того, чтобы уложить шар на волны, наоборот, стал поддувать горячий воздух, отчего корзину начало мотать и опрокидывать. Отец семейства, одолжив перочинный ножик у нерадивого пилота, стал резать стропы.

«После того, как перерезали стропы, гондолу стало мотать меньше. Мы, как в «Титанике» с разных сторон за нее зацепились и ждали помощи, и молись чтобы, она больше не переворачивалась», — добавил мужчина.

Все участники событий забрались на бортики гондолы с разных сторон, чтобы выровнять ее положение и продержаться как можно дольше. Находящееся неподалеку рыбацкое судно, завидев трагедию, поспешило на помощь и благополучно приняло на борт утопающих.

«Не скажу, что было страшно. Наверное, был какой-то шок. Я в таких ситуациях стараюсь сохранять спокойствие. Я, прежде всего, думала о ребенке, чтобы ребенок забрался вовремя, никуда не упал, в общем, я наблюдала за ребенком. Когда я посмотрела, что нас отнесло очень далеко от берега, стало немножко страшно», — делится пережитыми эмоциями супруга Виталия Александра.

Спасенным выдали теплую одежду, доставили на берег и напоили чаем. Такое необычное поздравление с годовщиной свадьбы мама семейства точно запомнит надолго.