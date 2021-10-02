По следам выборов: о чем говорит «зеленый» симптом. Колонка Эдгарда Запашного

Недавно прошли выборы в бундестаг. Для тех, кто не знает — это такие же выборы, как в нашей стране в Государственную думу, только в Германии. Как всегда, там баллотировались кандидаты от партии «Зеленые». И впервые в истории Германии в высшее законодательное собрание попал трансгендер. Человека зовут Тесса Гансерер, он набрал в Баварии 23,6% голосов. Невооруженным глазом видно, что это бывший мужчина, который решил стать женщиной.

А сегодня я хочу поговорить о «зеленых». О людях, которые все больше и больше проявляют себя в нашей с вами жизни. Это люди, которые все чаще преследуют исключительно политические цели. Люди, которые очень часто парадоксально себя ведут.

Очевидно, что тема охраны природы сегодня является действительно полезной, потому что борьба за экологию, борьба за выживание очень актуальны. И наша с вами жизнь все больше превращается в борьбу за место под солнцем. Я говорю сейчас не о людях, а, прежде всего, о нашей зеленой планете, о животных, которые постепенно вымирают.

Так называемые «зеленые» делятся на две категории: зоозащитники и зоорадикалы. На мой взгляд, с радикально настроенными людьми бесполезно о чем-либо говорить, потому что любой радикализм не ведет к диалогу. Он настроен исключительно на диктатуру мнений. Мне трудно дать оценку этой Тессе Гансерер как человеку, но люди, меняющие пол, всегда вызывают у меня некую настороженность, потому что понять их я не смогу никогда.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В упомянутой выше Германии партия «Зеленые» имеет действительно большой политический вес, может быть, даже больше, чем в каких-либо других странах, но очевидно, что в последнее время они не набирают сторонников, а теряют. Теряют прежде всего из-за частой дискредитации самих себя. Продвигая какие-нибудь инициативы, они часто подвергаются критике за определенное бездействие в более важных вопросах. Из последних примеров в нашей с вами жизни приведу такой интересный факт.

Во время пандемии наша отрасль, а я сейчас объединю цирки, зоопарки, сафари-парки, приюты для животных, очень сильно пострадала. Большинство из сегментов не пользуются бюджетным финансированием. Некоторые регионы не позволяли открываться циркам и зоопаркам на протяжении года, что, конечно, крайне негативно сказывалось прежде всего на финансовом состоянии этой сферы.

Параллельно мы получали информацию и отмечали материалы в прессе, что в точно таком же положении оказались животные в Германии. Некоторые частные зоопарки не постеснялись давать интервью, что придет то время, когда для выживания одних животных придется использовать других. Проще говоря, один вид скармливать другому. Я не могу привести ни одного примера, когда крупная зоозащитная организация, имеющая собственные корабли, вдруг принялась бы помогать тем самым зоопаркам и циркам в той же Германии. Хотя наряду с этим обыкновенные сердобольные люди делали и продолжают делать добрые дела, помогая структурам, работающим с животными. Люди помогают как финансово, так и оказывают другую всестороннюю помощь. Приносят дрова, еду, теплую одежду. Это говорит о том, что крупные компании, которые должны заниматься этими проблемами в такое тяжелое время, в большей степени строят свою работу на обыкновенном популизме, чтобы на постоянной основе пополнять свой бюджет и набирать политические баллы. А животные для них являются лишь средством достижения этих целей, что, конечно, не может не расстраивать.

Невские Новости / Степан Яцко

Мы с вами постоянно слышим, как зоозащитники буквально травят дельфинарии по всему миру, рассказывают, что животные там мучаются и погибают. Однако мы видим, как ежегодно на Фарерских островах или в Японии убивают несколько тысяч дельфинов, и те же самые зоозащитные компании, обладающие многомиллионными бюджетами, ничего, кроме возмущения в интернете, этому не могут противопоставить. Ситуация не меняется десятилетиями. Дельфинов в природе продолжают убивать, а дельфинарии продолжают закрываться. Хотя, наверное, если спросить дельфина, хотел бы он под нож или оказаться в дельфинарии, думаю, он выбрал бы второе.

На прошедших выборах в Государственную думу мы впервые увидели, как две партии, в название которых вставлено слово «зеленые», провалились на выборах. Они не смогли вокруг себя организовать нужного политического движения, а только за одно громкое слово люди их не поддержали. Но первый звоночек есть, и я убежден, что эти люди в дальнейшем будут проявлять себя все ярче и ярче. А мы с вами должны не ошибиться, потому что за дорогим пиаром и красивыми лозунгами очень часто я лично наблюдаю абсолютное бездействие и даже безразличие к реальным проблемам. Хотя понимаю, что среди зоозащитников есть большое количество порядочных людей, с которых многие из нас могут брать пример. Но прежде всего нам нужно научиться отличать зоозащитников от зоорадикалов.

Берегите себя!

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