Уникальную чашу древнего культа Солнца обнаружили на раскопках в Эбрайхсдорфе

Вена, 2 октября. Международная группа археологов при проведении раскопок в доисторическом поселении в Эбрайхсдорфе в Австрии обнаружила древний клад возрастом более 3 тыс. лет.

Одной из самых ценных находок стала уникальная золотая чаша. Вероятнее всего, этот предмет использовался во время ритуалов, которые проводили последователи древнего культа Солнца.

Руководитель раскопок, польский археолог Михал Сип назвал произошедшее открытием всей своей жизни. Находку уже занесли в разряд важнейших археологических открытий в Австрии за последние десятилетия, пишет Nauka w Polsce.

Исследователи предположили, что чаша сама по себе символизировала Солнце. Древний мастер, который ее изготовил, даже выгравировал на ней изображения расходящихся в разные стороны солнечных лучей.

Еще одно важное открытие совершили археологи из Национального музея Гибралтара. Они обнаружили затерянную пещеру, которая была изолирована от внешнего мира почти 40 тыс. лет.