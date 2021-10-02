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Береговые службы Ливии перехватили лодку с десятками нелегальных мигрантов на борту
Весь мир
Береговые службы Ливии перехватили лодку с десятками нелегальных мигрантов на борту
Федеральное агентство новостей  /  Игорь Петрашевич

Триполи, 2 октября. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) объявило, что береговым службам удалось перехватить у западного побережья Ливии судно с десятками нелегальных мигрантов на борту.

В заявлении УВКБ говорится, что 91 человек, в основном выходцы из Эфиопии и Эритреи, доставлены в Триполи после двухдневного пребывания в море. Все они пытались добраться до Европы на резиновой лодке, имея небольшое количество запасов еды и воды. Среди них 12 женщин и четверо детей.

Службы Управления верховного комиссара и Международный комитет спасения предоставили беженцам гуманитарные материалы и медицинскую помощь. Они призвали Организацию Объединенных Наций увеличить безопасные и законные маршруты из Ливии для людей, нуждающихся в защите.

Североафриканская страна является основным транзитным пунктом нелегальных мигрантов, перебирающихся в Европу. Однако далеко не всем удается достичь конечной цели. Многих перехватывают и помещают в лагеря для беженцев, где они содержатся в бесчеловечных условиях. Другие теряются без вести или погибают, а также попадают в руки местных группировок и торговцев людьми.

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