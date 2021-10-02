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Жители России получили возможность взять кредит в банкомате
Экономика
Жители России получили возможность взять кредит в банкомате
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 октября. «Сбер» запустил процедуру кредитования через банкоматы.

Потребительский займ без обеспечения стал доступен жителям Российской Федерации в банкоматах Сбербанка, о чем сообщает пресс-служба финансовой компании.

Согласно данным представителей банка, минимальный размер кредита равняется 30 тыс. рублей. Доступный максимум — 5 млн рублей, если человек является зарплатным клиентом организации и 3 млн рублей, если гражданин относится к другим категориям.

Отмечается, что жители страны могут воспользоваться сервисом в банкоматах с сенсорным экраном. Чтобы оформить займ, первоначально требуется авторизоваться в системе, щелкнуть на кнопку «Взять кредит», подписать соглашение через свой ПИН и подождать, пока деньги поступят на карту, либо взять их с устройства самообслуживания. Банк будет принимать решение по выдаче кредита от двух минут.

Объем оформленных в августе кредитов наличными в России вырос на 32,7% к такому же месяцу 2020 года, подсчитали аналитики консалтингового агентства Frank RG.

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