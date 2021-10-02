Маргарита Симоньян считает старой 39-летнюю Бритни Спирс

Москва, 2 октября. Российская журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян высказалась о внешнем виде популярной американской исполнительницы Бритни Спирс.

Последнее время поп-принцесса часто попадала в новостные сюжеты в связи с судебными разбирательствами. Однако совсем недавно Спирс наконец удалось отделаться от опеки отца, теперь она может самостоятельно распоряжаться своей жизнью.

В связи с этой новостью 41-летняя Симоньян разместила фото американской звезды в своем Instagram-аккаунте. Однако в публикации были вовсе не поздравления. Журналистка отметила, что 39-летняя артистка выглядит словно бы старше своих лет. По словам медиаменеджера, несмотря на небольшую разницу в возрасте, ей самой удалось хорошо сохраниться.

«Старение — это когда видишь вот это фото Бритни Спирс, которая на два года моложе тебя», — отметила Симоньян.

Многочисленные подписчики Симоньян вступились за поп-певицу. Они напомнили журналистке, что Спирс многие годы боролась с зависимостями, депрессией, разрушающей опекой и другими сложностями.

«Не сравнивайте. Ей пришлось пережить годы заточения»; «Бритни прекрасно выглядит. Фигура также отличная, несмотря на все сложности, что она перенесла»; «Просто фото неудачное. Но даже если не так — она явно не выглядит хуже вас!» — оставили комментарии пользователи соцсети.

Ранее с поддержкой популярной певицы выступила светская львица Пэрис Хилтон. Несмотря на многочисленную критику, она встала на сторону Спирс после публикации откровенных фотографий без одежды.