Россияне стали чаще покупать обогреватели в сентябре

Москва, 2 октября. Жители России увеличили спрос на обогревательные приборы в связи с холодной погодой в начале осени, говорится в исследовании сервиса «Чек Индекс».

Общий объем продаж в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 106% в денежном выражении и на 86% в натуральном. Самыми популярными покупками стали пластиковые электрические тепловентиляторы стоимостью до 3 тысяч рублей. Далее идут электрические конвекторы (до 5 тысяч рублей) и масляные радиаторы-обогреватели, средняя цена которых составляет около 3 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Аналитики выделили два тренда продаж. Они обратили внимание, что в сентябре россияне купили больше моделей эконом-сегмента, так как почти треть продаж пришлась на оборудование в диапазоне до 4 тысяч рублей. В то же время граждане все чаще приобретают модели с «умным» накоплением.

Сентябрь оказался непривычно холодным в ряде регионов России. Несвойственная началу осени погода стала причиной подорожания овощей.

Тем временем в Германии на фоне энергетического кризиса стали распространять видеоролик, рассказывающий, как согреться в неотапливаемых квартирах и домах. В нем женщина обклеила окна фольгой, а из глиняного горшка для цветов и декоративных свечек сделала небольшую печку, пишет INFOX.