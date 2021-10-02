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Черчесов может начать тренировать сборную Турции
Спорт
Черчесов может начать тренировать сборную Турции
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 2 октября. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может заняться подготовкой национальной турецкой команды. Специалист рассматривает предложение о работе.

Черчесов вышел на связь с Турецкой федерацией футбола, о чем он сам заявил ведущему польской программы Hejt Park на YouTube-канале Kanal Sportowy. Он отметил, что знает об успехах футболистов национальной сборной.

«Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских, и исландских, норвежских», — подчеркнул тренер.

После ухода из сборной России Черчесову поступали предложения из Ирака, Китая и Саудовской Аравии. Однако он на все отвечал отказом, поскольку планировал взять перерыв в работе. Ранее он отметил, что решение работать с иракскими футболистами было бы безответственным.

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футбол турция черчесов
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