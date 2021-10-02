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Ученые объяснили, почему интроверты дольше живут
Общество
Ученые объяснили, почему интроверты дольше живут
pixabay.com  / 

Москва, 2 октября. Человечество привыкло к тому, что социальная активность — это основа успеха. Но те, кто считает иначе, как раз-таки имеют все шансы на успех, по крайней мере, даже потому, что у них на это будет больше времени, ведь проживут они в два-три раза дольше, пишет журнал Maxim.

В животном мире ярким примером правильной аскезы считают желтобрюхого сурка, живущего в лесах Северной Америки. По научным данным, он имеет «вальковатое» тело (в словаре Даля это слово сближается по значению с «облый»). Большую часть его рациона составляют трава, цветы, саранча и яйца.

Ученые Калифорнийского университета долгое время наблюдали за ним и в первое время полагали, что среди социальных животных лучше всех живет самый общительный представитель. Но это оказалось не совсем так.

Самцы этого вида живут в аскезе, а самки вместе с потомством всегда передвигаются дружно стаей. Но есть и исключения. Некоторым самкам присуще поведение самцов. Они могут бродить в одиночестве, иногда прибиваясь к самцам для спаривания. Странно, но именно эти самки дольше живут и чаще размножаются. А самым социальным особям почему-то везет меньше, они умирают практически в первый год жизни.

Истинная причина этого пока не ясна. Известно лишь, что сурки, склонные к общению, чаще подхватывают паразитов и инфекции. В голодные годы эффективнее спасаться одному, ведь драки из-за каждого зернышка отнимают энергию, а порой и вовсе приводят к смерти.

Ученые объяснили, почему интроверты дольше живут
pixabay.com  / PD

Новое знание ученые отговаривают переносить на людей, но отмечают, что у нас немало общего с сурками. И речь здесь вовсе не о «вальковатом» теле. Опытные сыщики, например, отмечали, что в 80% убийств преступник и жертва были знакомы, а беспорядочная половая жизнь тоже несет свои последствия.

По мнению психологов, есть гиперчувствительные люди, которые испытывают острый стресс даже от легких перепалок. И жить им в обществе тяжелее, поэтому аскеза для них — идеальный вариант.

Ранее психолог рассказала о различиях между интровертами, экстравертами и амбивертами.

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