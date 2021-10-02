Ученые объяснили, почему интроверты дольше живут

Москва, 2 октября. Человечество привыкло к тому, что социальная активность — это основа успеха. Но те, кто считает иначе, как раз-таки имеют все шансы на успех, по крайней мере, даже потому, что у них на это будет больше времени, ведь проживут они в два-три раза дольше, пишет журнал Maxim.

В животном мире ярким примером правильной аскезы считают желтобрюхого сурка, живущего в лесах Северной Америки. По научным данным, он имеет «вальковатое» тело (в словаре Даля это слово сближается по значению с «облый»). Большую часть его рациона составляют трава, цветы, саранча и яйца.

Ученые Калифорнийского университета долгое время наблюдали за ним и в первое время полагали, что среди социальных животных лучше всех живет самый общительный представитель. Но это оказалось не совсем так.