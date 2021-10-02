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Сотрудники МЧС спасли унесенных в Японское море рыбаков
Общество
Сотрудники МЧС спасли унесенных в Японское море рыбаков
53.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области

Находка, 2 октября. Два рыбака на лодке отправились в море. Однако их маломерное судно стало выносить на открытое пространство, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Около десяти утра в экстренную службу поступила информация об инциденте. Сотрудники ГУ МЧС Находкинского поисково-спасательного отряда на катере поплыли на помощь к местным жителям.

Двое мужчин отправились на рыбалку в Японское море, но их судно стало выносить на открытое пространство. Несколько часов они находились в свободном плавании.

Спасатели успешно обнаружили маломерное судно с рыбаками. На спецкатере мужчины были доставлены на берег. Никто из них не пострадал.

Восемь рыбаков-любителей унесло в открытое Охотское море. Их льдину оторвало от берегов Сахалина, сообщал телеканал «360». Совместно сотрудники ГИМС и МЧС России спасли местных жителей, оказавшихся в беде.

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