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Mehr: масштабные учения Сухопутных войск Ирана начались на границе с Азербайджаном
Армия
Mehr: масштабные учения Сухопутных войск Ирана начались на границе с Азербайджаном
wikipedia.org  /  Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Тегеран, 2 октября. Масштабные учения Сухопутных войск Ирана начались 1 октября на северо-западе страны рядом с границей Азербайджана, пишет Mehr.

К маневрам привлекли бронетанковые подразделения, артиллерию, беспилотники и вертолеты военно-воздушных сил страны. Учения направлены на тестирование оружия и военной техники, а также оценку боевой готовности военнослужащих в приграничных районах государства. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками армии Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари.

В ходе тренировки была проведена разведка местности. После анализа данных военные отработали наземное вторжение при воздушном нанесении авиаударов.

Также недавно стало известно, что армия Индии присоединится к учениям стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Маневры Pabbi anti terror – 2021 состоятся в Пакистане.

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иран азербайджан военные учения
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