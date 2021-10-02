Анонс новой игры серии Tom Clancy’s Ghost Recon состоится 5 октября

Москва, 2 октября. Серия популярных компьютерных игр Tom Clancy’s Ghost Recon может получить продолжение. Компания Ubisoft пообещала поклонникам анонс нового проекта в честь юбилея серии.

Французские разработчики из Ubisoft Entertainment SA готовятся к празднованию 20-й годовщины известной серии игр. В честь события компания готовит специальную трансляцию, которые смогут посмотреть все желающие. Старт мероприятия запланирован на 5 октября в 20:00 по московскому времени.

Во время прямой трансляции сотрудники компании пообещали рассказать историю создания культовых игр. В мероприятии примут участие разработчики и все те, кто внес свой вклад в становление и создание проекта. Кроме того, Ubisoft гарантировала сюрпризы и юбилейные неожиданные новости. Самым ожидаемым подарком для фанатов станет анонс новой части серии игр.

Ранее стало известно о главном разочаровании игрового мира. Новый футбольный симулятор eFootball 2022 от крупной компании Konami шокировал фанатов изуродованной внешностью спортсменов. Вскоре после выпуска игра стала самым провальным проектом в Steam.