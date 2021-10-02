Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 12:33
12:32
Шоу-бизнес
Что на самом деле творится внутри семьи князя Монако и княгини Шарлен
12:31
Происшествия
Катер с людьми загорелся возле яхт-клуба в Петербурге
12:30
Происшествия
Похитители задушили петербуржца шнуром и спрятали его тело в сарае заброшенного дома
12:29
Общество
Стинг представил сингл Rushing Water из нового альбома
12:28
Экономика
Активность инвесторов привела к снижению срока владения жильем в Сочи
12:28
Весь мир
Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил приверженность мирной передаче власти в Судане
12:26
Весь мир
Береговые службы Ливии перехватили лодку с десятками нелегальных мигрантов на борту
12:25
Происшествия
В Петербурге задержали главу крупной фирмы за домогательства 11-летней девочки
12:25
Происшествия
Режим ЧС ввели в Нижнем Новгороде после взрыва газа в жилом доме
12:22
Наука
Уникальную чашу древнего культа Солнца обнаружили на раскопках в Эбрайхсдорфе
Все новости

Анонс новой игры серии Tom Clancy’s Ghost Recon состоится 5 октября

  /   Обновлено: 02 октября 2021 11:58
Общество
Анонс новой игры серии Tom Clancy’s Ghost Recon состоится 5 октября
Global Look Press  /  Игромания

Москва, 2 октября. Серия популярных компьютерных игр Tom Clancy’s Ghost Recon может получить продолжение. Компания Ubisoft пообещала поклонникам анонс нового проекта в честь юбилея серии.

Французские разработчики из Ubisoft Entertainment SA готовятся к празднованию 20-й годовщины известной серии игр. В честь события компания готовит специальную трансляцию, которые смогут посмотреть все желающие. Старт мероприятия запланирован на 5 октября в 20:00 по московскому времени.

Во время прямой трансляции сотрудники компании пообещали рассказать историю создания культовых игр. В мероприятии примут участие разработчики и все те, кто внес свой вклад в становление и создание проекта. Кроме того, Ubisoft гарантировала сюрпризы и юбилейные неожиданные новости. Самым ожидаемым подарком для фанатов станет анонс новой части серии игр.

Ранее стало известно о главном разочаровании игрового мира. Новый футбольный симулятор eFootball 2022 от крупной компании Konami шокировал фанатов изуродованной внешностью спортсменов. Вскоре после выпуска игра стала самым провальным проектом в Steam.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Анонс новой игры серии Tom Clancy’s Ghost Recon состоится 5 октября
игра Ubisoft ghost recon
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru