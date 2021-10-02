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Стинг отмечает 70-летие во время концертного тура в Афинах
Шоу-бизнес
Стинг отмечает 70-летие во время концертного тура в Афинах
Global Look Press  /  Annegret Hilse / SVEN SIMON

Афины, 2 октября. Британский рок-музыкант Стинг готовится принимать поздравления: певец отмечает 70-летие. Празднование пройдет во время его выступлений в Греции.

Стинг готовится представить публике новое шоу на концерте в Афинах. Выступление состоится 2 октября — музыкант проведет этот вечер с публикой, несмотря на праздничную дату, ведь именно сегодня артист отмечает юбилей.

Несмотря на праздник, Стинг проигнорировал свой день рождения в Instagram, зато поделился новой информацией о своем творчестве. Так, певец сообщил об анонсе нового сингла Rushing water, который уже стал доступен на музыкальных платформах.

Кроме того, совсем недавно артист попробовал себя в новом виде творчества и запустил реалити-шоу о своей жизни. Проект выходит по средам под названием On the Bridge.

Карьера артиста взлетела в 1970-х годах, когда Стинг вошел в состав рок-группы The Police. Затем он начал сольную карьеру и подарил меломанам такие хиты, как Englishman In New York и Shape Of My Heart, передает RT.

Недавно Стинг оказался в центре скандала из-за конфликта с итальянским герцогом. Артист обвинил того в обмане, чем оскорбил его наследника.

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музыка стинг день рождения
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