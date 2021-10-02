В Катаре впервые за 17 лет проходят выборы в законодательный совет

Доха, 2 октября. Граждане Катара приступили к голосованию на выборах депутатов в Совет Шуры — законодательный орган с ограниченными полномочиями, формируемый впервые за 17 лет с момента принятия новой конституции.

Данный орган, уполномоченный выдвигать законопроекты, утверждать бюджет и отзывать министров (при наличии у эмира права вето на любое из перечисленных действий), состоит из 45 человек. 15 из них назначаются правителем, а остальные 30 получают свои места в совете по итогам голосования.

Women turned out in large numbers in the early hours of the polling day as Qataris began voting on Saturday in the country's first legislative elections. #Qatar #ShuraCouncil #Elections pic.twitter.com/9m6Ludeq9d — Qatar Tribune (@Qatar_Tribune) October 2, 2021

Избиратели голосуют за одного кандидата в собственном избирательном округе, которых всего 30. Потенциальных членов Совета Шуры — 284, из них 28 — женщины. Само голосование носит закрытый характер и происходит в отдельных помещениях для мужчин и женщин. О каких-либо эксцессах к данному моменту не сообщалось.

«Имея возможность проголосовать, я чувствую, что это новая глава. Я действительно довольна количеством женщин, баллотирующихся в качестве кандидатов», — сказала детский писатель Мунира, попросившая представить ее одним лишь именем.

Правом голоса обладают только треть миллиона жителей Катара из 2,6-миллионного населения. Речь идет о коренных катарцах, которые проживали на полуострове как минимум с 1930-х годов. Гражданство здесь передается по отцу, то есть дети иностранца и катарки по своим правам приравниваются к экспатам.

Кандидаты, в свою очередь, также являются исключительно гражданами эмирата. Каждый из них привязан к племенам собственного округа, все они выдвинуты в результате согласованных внутриплеменных решений.

«Выборы показывают, что правящая семья Аль Тани в Катаре серьезно относится к идее символического разделения власти и ее эффективного институционального разделения с катарскими племенными группами», — считает Аллен Фромхерц, директор Центра ближневосточных исследований Университета штата Джорджия.

Elections in Qatar: Is it the beginning of democracy or a sham? https://t.co/oOIwK17Fgi — Press 24 News (@press24newslive) October 2, 2021

Выборы в Совет Шуры проходят в преддверии Чемпионата мира по футболу 2022 года. По мнению ряда экспертов, избирательный процесс связан скорее со стремлением Дохи продемонстрировать свои «современность» и «демократичность», чем с желанием следовать демократическим ценностям.

Полномочия этого органа могут быть полностью перекрыты волей монарха, однако в иных арабских государствах Персидского залива невозможно найти даже подобие данного совета. Кроме того, еще в сентябре заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани назвал голосование «экспериментом» и заявил, что нельзя ожидать от новообразованной структуры исполнения «полной роли любого парламента» в первые годы.

Международные правозащитные организации подняли тему запрета на голосование для остальных 2,3 миллиона человек, проживающих на территории Катара, однако даже среди граждан право голоса имеют не все.

Речь идет о племени Аль-Мурра, которое оказалось отстранено от голосования в августе 2021 года. В ходе небольших акций протеста под арест попали 15 человек, двое из которых до сих пор удерживаются под стражей за «за подстрекательство к насилию и разжигание ненависти».

Qatar security forces have surrounded the homes of political opposition from the Al-Murrah tribe.#QatarNow #قطر_تنتفض pic.twitter.com/UzWsUR3b87 — Fatima Ara (@FatimaAra2) August 14, 2021

В то же время позитивно воспринята новость об участии в выборах 28 женщин, что выглядит действительно чем-то выдающимся на фоне прочих монархий Персидского залива. В Катаре женщины возглавляют Минздрав, пресс-службу МИД, присутствуют на руководящих должностях в оргкомитете ЧМ-2022 и широко представлены в медицине, юриспруденции, бизнесе. Женщин с высшим образованием в этом государстве в процентном отношении больше, чем мужчин с дипломом.

«Это чрезвычайно позитивный шаг, что женщины являются частью этого процесса», — сказал Эльхам Фахро, старший аналитик по Персидскому заливу в Международной кризисной группе.

Qataris go to the polls on Saturday, October 2 in the Gulf Arab state's first legislative elections, to choose two-thirds of the advisory Shura Council. https://t.co/r76QJ7iXwr — Rappler (@rapplerdotcom) October 2, 2021

Женские кандидаты в Совет Шуры строят свои программы в основном на либерализации законодательства: они отстаивают право на передачу гражданства через жен, уравнение гендеров в области семейного права, при разводе и т.д.