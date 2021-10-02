The Daily Signal: миллионы американцев испугались сравнения армий России, КНР и США

Вашингтон, 2 октября. Видеоролик со сравнением армий России, Китая и Соединенных Штатов вызывал бурную реакцию у американцев, отметил ветеран ВМС США Джейсон Бердсли в материале для The Daily Signal.

В Сети появилось видео, где сравниваются мотивационные ролики о российских, китайских и американских войсках. В первых двух случаях показаны мужественные бойцы, а в третьем варианте представлена история вступившей в ряды армии США девушки с двумя мамами. По словам Бердсли, многие американцы испугались этого сравнения, пишет «ПолитРоссия».

Миллионы американцев оказались в панике из-за того, что увидели. Сравнение армий трех стран возненавидели многие ветераны американских войск, отметил Бердсли.

«В трудной ситуации никого из нас не волнует, являются ли солдаты рядом с нами мужчинами, женщинами, геями, натуралами и сколько у них мам. Все, что нам нужно — это опытные воины, которые любят Америку, готовые прикрывать нашу спину, когда начинают лететь пули», — говорится в статье The Daily Signal.

Ранее обозреватели китайского издания Sohu предупредили, что мир столкнется с большими проблемами, если российские военные уничтожат авианосец ВМС США. Планету ожидает настоящая экологическая катастрофа, говорится в статье.