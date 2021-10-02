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NI: последствия ядерной войны с Россией окажутся губительными для США
Армия
NI: последствия ядерной войны с Россией окажутся губительными для США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 октября. Ядерная война России с Соединенными Штатами обернется губительными последствиями для американцев, отметил экс-офицер армии США Дэвид Пайн в статье для The National Interest (NI).

РФ и КНР достигли большого прогресса в создании боевых систем стратегического назначения, и уже опережают США в этом направлении. По мнению Пайна, такое преимущество в сфере ядерного вооружения может обернуться чрезвычайными последствиями, передает «ПолитРоссия».

Предполагается, что в течение первых 12 месяцев после ядерного удара около 90% американцев могут погибнуть вследствие самой атаки, последовавшего затем голода, заболеваний и социального распада, говорится в статье. Также Пайн полагает, что союзники не помогут США в случае войны с Россией.

«В случае катастрофического китайско-российского нападения на США существует большая вероятность того, что даже союзники откажутся встать на защиту Америки, опасаясь разделить ее судьбу», — резюмировали в NI.

Ранее в китайском издании Sohu рассказали, что мир столкнется с неожиданной проблемой, если Россия уничтожит авианосец ВМС США. На планете начнется настоящая экологическая катастрофа, говорится в публикации.

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