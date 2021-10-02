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Зеленский взял на контроль инцидент с Саакашвили в Грузии
Политика
Зеленский взял на контроль инцидент с Саакашвили в Грузии
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле ситуацию с задержанием экс-главы Грузии Михаила Саакашвили на родине.

Украинский лидер лично следит за инцидентом. Об этом сообщил советник главы офиса киевского президента. Также Украина ожидает ответа от грузинского правительства в связи с развернувшимися событиями.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность Киеву за помощь в поимке Михаила Саакашвили. По его словам, в деле экс-президента между сторонами имели место «тесные отношения».

Бывшего государственного лидера задержали в Тбилиси. Сейчас политик находится в тюрьме города Рустави.

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