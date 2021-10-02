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Анита Цой рассказала о таланте Кати Лель исцелять людей благодаря инопланетянам

  /   Обновлено: 02 октября 2021 11:28
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала о таланте Кати Лель исцелять людей благодаря инопланетянам
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 2 октября. Певица Анита Цой поделилась историей необычного выздоровления благодаря исполнительнице Кате Лель. Об этом звезда рассказала во время концерта.

Поп-звезда Катя Лель стала гостьей на концерте Аниты Цой. Артистка вернулась к выступлениям вскоре после травмы ноги, которую получила на съемках нового клипа. Во время перерыва между композициями исполнительница решила объяснить поклонникам, как ей удалось так быстро восстановиться.

Цой обратилась к зрителям с необычной историей. По словам звезды, она пошла на поправку благодаря Лель, которая получила от инопланетян талант исцеления. Позднее исполнительница поделилась роликом и рассказом в Instagram.

«Еду я на каталке и вдруг из-за угла встречается мне Катя Лель. Она говорит, что инопланетяне наделили ее даром лечить людей. Я человек научный, с научным подходом ко всему отношусь. Не поверила. Катя прочитала молитву. И вдруг я чувствую, что-то в ноге заработало», — объяснила артистка.

По словам Цой, каждый день Лель звонила подруге и читала молитвы. Вскоре врачи певицы с удивлением обнаружили, как быстро звезда идет на поправку.

Артистка вернулась к светским мероприятиям, не дожидаясь полного восстановления. Так, Цой появилась на церемонии присуждения звания народной артистки России в инвалидном кресле, передает «Вечерняя Москва».

Звезда получила травму ноги в период работы над клипом для песни «Пятый океан». Артистка поскользнулась на камне во время прогулки по Анкаре.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анита Цой рассказала о таланте Кати Лель исцелять людей благодаря инопланетянам
звезды катя лель анита цой
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