Аналитики oneFactor сообщили о рекордных продажах iPhone 13 в России

Москва, 2 октября. Смартфоны линейки iPhone 13 за первую неделю продаж в России установили новый рекорд, подсчитали аналитики компании oneFactor.

Как уточняет РБК со ссылкой на отчет специалистов, за первую неделю в сетях российских операторов сотовой связи было зарегистрировано 93 тысячи iPhone 13 разных моделей. По данным аналитиков, ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела столь высоких показателей. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано всего 57 тысяч регистраций iPhone 12.

Эксперты добавили, что около половины всех регистраций занимает iPhone 13 Pro. На втором месте идет iPhone 13 Pro Max с показателем 33%. Третье место занимает модель iPhone 13 mini, на которую пришлось порядка 4 тысяч регистрируемых устройств.

В то же время пользователи iPhone 13 все чаще сообщают о недостатках нового смартфона. Покупатели отметили наличие проблем фотокамеры, программного обеспечения и синхронизации устройств с Apple Watch.