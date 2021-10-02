Правоохранители Грузии задержали владельца квартиры, в которой скрывался Саакашвили

Тбилиси, 2 октября. Правоохранители задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом сообщила Служба госбезопасности республики.

Грузинские спецслужбы подтвердили задержание владельца жилья, в котором ранее скрывался прибывший на родину Саакашвили. Экс-главу государства арестовали 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел.

МВД республики предупреждало Саакашвили об аресте. Однако политик сообщил, что пересек границу после восьмилетнего отсутствия.

Экс-главе Грузии ранее заочно вынесли приговор. Саакашвили грозит девять лет лишения свободы в родной стране. Речь идет о наказаниях за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и избиение депутата Валерия Гелашвили.