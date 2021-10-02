Разногласия среди демократов тормозят инфраструктурный план Байдена

Вашингтон, 2 октября. Конгресс США отложил принятие части инфраструктурного плана президента Джо Байдена стоимостью 1 трлн долларов из-за разногласий внутри Демократической партии. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Biden told House Democrats that in order to find a compromise with centrist senators, they may have to agree to a final bill that costs from $1.9 trillion to $2.3 trillion, down from a proposed $3.5 trillion cost, NBC News reportedhttps://t.co/KPMQUcBeeZ — Gpup (@bodie57) October 2, 2021

Демократы так и не смогли договориться по поводу другого пакета мер (за 3,5 млрд долларов), который предполагает расширение программы медицинского страхования Medicare, борьбу с изменением климата и усиление программ соцзащиты за счет повышения налогов для богатых американцев. Часть партии, которую возглавляют сенаторы-центристы Джо Манчин и Кирстен Синема, считают, что озвученная Байденом сумма очень большая, и предлагают снизить ее до 1,5 млрд долларов.

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«Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в переговорах по разработке соглашения Палаты представителей, Сената и Белого дома о более эффективном законе о строительстве, для выполнения этой задачи требуется больше времени», — прокомментировала разногласия спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, заявила, что демократы «близки к соглашению», после того как официальные лица провели серию встреч с Пелоси, Шумером и другими ключевыми законодателями.

«В то время, когда у демократов есть некоторые различия, мы разделяем общие цели создания хороших рабочих мест, построения чистой энергетики, снижения налогов для работающих семей и малого бизнеса, заставляя тех, кто наверху, платить свою справедливую долю», — сказала она.

Инфраструктурный план

План обновления инфраструктуры США был озвучен еще в предвыборную кампанию Байдена и официально представлен марте. Согласно ему 1 трлн долларов планируется потратить на модернизацию аэропортов, дорог, энергетических и коммунальных систем, внедрение инноваций в промышленность, еще 3,5 млрд — на усиление различных программ соцзащиты и создание тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.