Разногласия среди демократов тормозят инфраструктурный план Байдена

Вашингтон, 2 октября. Конгресс США отложил принятие части инфраструктурного плана президента Джо Байдена стоимостью 1 трлн долларов из-за разногласий внутри Демократической партии. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Biden told House Democrats that in order to find a compromise with centrist senators, they may have to agree to a final bill that costs from $1.9 trillion to $2.3 trillion, down from a proposed $3.5 trillion cost, NBC News reportedhttps://t.co/KPMQUcBeeZ