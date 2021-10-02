«Бонд-версия» Land Rover Defender появилась в российских автосалонах

Москва, 2 октября. Автомобилисты из России получили возможность заказать особенную версию внедорожника Land Rover Defender.

Корпорация Jaguar Land Rover начала принимать заявки на приобретение автомобиля из «бондианы» в России. Теперь отечественным водителям доступен Land Rover Defender V8 Bond, который «засветился» в новом фильме про спецагента Джеймса Бонда под названием «Не время умирать». Стоимость модели стартует от 10,794 млн рублей для «трехдверки» и реализуется за 10,969 млн рублей в версии «пятидверки».

Пресс-служба автомобилестроительной компании отмечает, что «шпионский» Defender оснащается мощнейшим двигателем на 5,0 литра мощностью 525 л.с., который работает в паре с АКПП на восемь передач, полным приводом и управляемым электронным методом задним дифференциалом.

Каждый Defender V8 Bond изначально включает пакет опций Black Pack, который предполагает наличие легкосплавных дисков на 22 дюйма Luna Gloss Black, фирменных тормозных суппортов спереди, а также снабжается оригинальным значком Defender 007. Всего британский концерн выпустит 300 машин, причем на всех JLR выгравирует лазером надпись One of 300, а также лого SV Bespoke.

Известно, что сценарий нового кино про Бонда менялся в процессе съемок несколько раз. Соответствующей информацией делился исполнитель главной роли Дэниел Крейг.