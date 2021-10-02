Niletto черпает вдохновение для грустных песен о любви из личной жизни

Москва, 2 октября. Популярный российский хип-хоп исполнитель Niletto (настоящее имя Данил Прытков) рассказал о процессе создания хитов и отметил роль своих бывших возлюбленных в этом.

Хитмейкер стал гостем нового выпуска телешоу «Вечерний Ургант», где рассказал, что однажды из-за боли от расставания плакал, запивая проблемы алкоголем. Утешить в трудный момент его смог только самый близкий человек.

«Однажды у меня было такое, что сидел дома с бутылкой вина, слушал грустные треки и плакал из-за девушки. Трудное было время. Потом пришла мама, и как-то я сразу воспрянул. Мамы для этого и нужны», — поделился певец с ведущим шоу Иваном Ургантом.

Артист обмолвился, что черпает вдохновение для грустных песен о любви из личной жизни. По словам исполнителя, в его арсенале такое количество романтических историй, что он еще нескоро завершит творческую карьеру. Певец благодарен всем девушкам за хиты. Он подчеркнул, что еще долгое время может радовать своих фанатов треками о разбитом сердце

«Вообще, у меня так много грусти, связанной с любовью, что я смогу всю жизнь писать об этом треки», — признался 30-летний Прытков.

Niletto ворвался в русские чарты с хитом «Любимка» под конец 2019 года. Трек сразу же понравился зрителям и долгое время удерживал лидерство. Позже выяснилось, что композиция была посвящена девушке Евгении, отношения с которой вскоре закончились тяжелым расставанием.

Долгое время артисту приписывали роман с коллегой по сцене, певицей Клавой Кокой. Однако музыканты опровергли все слухи, заявив, что их связывает исключительно музыка. Впрочем, совместный хит звезд «Краш» в этом году завоевал премию Муз-ТВ за лучшую коллаборацию.