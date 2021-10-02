Иран повышает ставки, Алиев и Пашинян могут провести переговоры

На прошедшей неделе стягивание войск Ирана к границам Азербайджана оформилось в крупное военное учение «Покорители Хайбара», направленное якобы против Израиля. Тем не менее очевидно, что Тегеран не устраивает баланс сил в регионе, ведутся активные политические консультации.

В этих условиях Баку согласился разрешить поездки в Карабах сопредседателям Минской группы ОБСЕ, а президент Азербайджана готов встретиться с Николом Пашиняном.

Иран продолжает стягивать войска к границе Азербайджана

Исламская Республика накапливает силы у своих северо-западных границ и заявляет, что причиной являются связи Баку и Тель-Авива.

По словам командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейна Пурэсмаила, причиной переброски подразделений ВС Ирана в приграничные районы является критическое для Тегерана расширение сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также заявления военно-политического руководства в Баку.

Итогом наращивания довольно внушительной группировки стали военные учения «Покорители Хайбара», которые начались 1 октября и стали самыми крупными в этой части страны за последние 20 лет.

Aware of reports about Iran sending military reinforcements towards the border with Azerbaijan & Turkey.



Below a footage recorded in the city of Poldasht, with a column containing M109 howitzers, BMP-1 IFVs, M113 APCs and tanks.



Will try to verify additional videos if possible. pic.twitter.com/BOctFUCuB3 — Status-6 (@Archer83Able) September 30, 2021

Как сообщил командующий сухопутными войсками Ирана Киумарс Хейдари, маневры проходят рядом с границами Нахичеванской Автономной Республики и предназначены для проверки уровня боеготовности вооруженных сил, а также повышения боеспособности и испытания военной техники.

Название учений является отсылкой к битве 629 года, в которой мусульмане во главе с пророком Мухаммадом сражались против евреев в оазисе Хайбар, в конечном итоге победив их и обложив налогом.

В маневрах будут задействованы самоходные гаубицы, БПЛА, вертолеты и танки. В районе проведения учений разбит и оборудован полевой штаб, а также создан центральный комитет по оценке и изучению опыта.

Азербайджан активно наблюдает за передвижениями войск Ирана. На центральном командном пункте развернута оперативная группа, которая занимается мониторингом обстановки и принимает решения о реагировании.

mod.gov.az / Министерство Обороны Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что любая страна вправе проводить военные учения на своей территории, однако для Баку данные маневры являются неожиданным событием, так как подобных мероприятий вблизи азербайджанской границы не было более 30 лет.

Между Тегераном и Ереваном

Тем временем иранская дипломатия проводит активные контакты в Ереване. Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури встретился с вице-премьером, а также главами министерств иностранных дел и обороны страны. В официальных заявлениях подчеркивалось, что учения на севере Ирана направлены на поддержание региональной стабильности и уважение международных границ.

Стороны обсудили ситуацию на трассе Горис — Капан. Вице-премьер Сурен Папикян заявил, что строительство альтернативных дорог в приоритете у правительства — Армения планирует завершить дорогу Татев — Капан до конца ноября. Началось строительство магистрали Татев — Лцен, которая позволит фурам объезжать перевалы.

Вице-премьер Сурен Папикян принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения - https://t.co/Pgf2yvfSu3 pic.twitter.com/I5dsP3wFkg — KarabakhTimes (@KarabakhTimes) September 29, 2021

Ереван и Тегеран также подчеркнули важность международного транспортного коридора «Персидский залив — Черное море» и работу с Евразийским экономическим союзом.

Весьма интересен фон, который создается иранскими органами информационного противоборства. Например, в сообщении Telegram-канала Sepahcybery, который связан с КСИР, содержался намек, что иранские войска чуть ли не предотвратили турецко-азербайджанское вторжение в Сюник.

В целом же стороны напоминают друг другу об исторических прецедентах: в один промежуток времени северо-западная часть Ирана входила в состав Азербайджана, в другой — территории до Баку включительно являлись частью Персии.

Политическая турбулентность

Политические процессы в регионе тоже развиваются весьма динамично.

На полях 76-й Генеральной Ассамблеи ООН состоялась первая встреча глав министерств иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Азербайджана Джейхуна Байрамова при непосредственном участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Важнейшим результатом стала договоренность о визите в регион, что больше отвечает интересам армянской стороны.

president.az / Пресс-служба президента Азербайджана

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев упрекнул Минскую группу в бездействии, заявив, что за год сопредседатели ничего не предложили Баку. Он вновь повторил, что конфликт решен вопреки давлению.

При этом в интервью France 24 глава Азербайджана отметил, что если ОБСЕ предложит ему организовать личную встречу с Николом Пашиняном, то он согласится.

Грузия продолжает настойчиво предлагать себя в качестве посредника в переговорах между Арменией и Азербайджаном. Вполне возможно, что эту позицию продвигает Евросоюз.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 сентября посетил Баку с официальным визитом и обсудил с Алиевым «мирную инициативу соседства», подразумевающую помощь и участие Тбилиси в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией. В рамках данной инициативы в ближайшее время Гарибашвили планирует осуществить визит в Ереван для проведения переговоров по аналогичной тематике с Пашиняном.

president.az / Пресс-служба президента Азербайджана

Ключевым событием для региона могла стать встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, хотя тема Нагорного Карабаха и не была среди основных.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «с российской стороны было подчеркнуто, что стороны должны искать компромиссные решения по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры».

Логичным промежуточным итогом политических веяний в Закавказье стала бы встреча Алиева и Пашиняна, которая, по словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, может состояться в ближайшее время.

«Ранее мы заявляли, что готовы встречаться и обсуждать вопросы на высшем уровне. Если другая сторона действительно выразит готовность, то надеемся, что начнутся обсуждения в рамках Минской группы ОБСЕ, и встреча состоится в ближайшее время», — заявил он.

Оперативная обстановка

Пока фокус внимания смещен в сторону границы Азербайджана и Ирана, ситуация непосредственно вокруг Нагорного Карабаха относительно стабильна. Единственным заметным случаем применения оружия стало ранение армянского военнослужащего неподалеку от села Кут, которое нанес выстрел азербайджанского снайпера.

Ереван продолжает озвучивать обвинения в адрес ВС Азербайджана в умышленных поджогах. По словам омбудсмена Армении Армана Татояна, в его офис поступили соответствующие сообщения от жителей сел Верин Шоржа, Неркин Шоржа и Айрк, а ситуация для мирного населения становится все более опасной.

Федеральное агентство новостей /

Кельбаджар с инспекцией посетили командующий сухопутными войсками Азербайджана генерал-майор Энвер Эфендиев и заместитель министра обороны, начальник главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов. Больше всего их интересовал ход строительства военных городков и инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха.

Кроме того, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров объявил о подписании контракта с турецкими компаниями Eti Bakır A.Ş. и Artvin Maden A.Ş.В на разработку рудных месторождений «Гашгачай», «Эльбейдаш» и «Агдуздаг». Известно расположение только последнего из них — «Агдуздаг» находится в юго-восточной части Кельбаджарского района.

Вполне возможно, что скоро на территории Карабаха появятся и сотрудники частных охранных предприятий из Турции, которым как раз понадобится инфраструктура для размещения.

Президент Азербайджана в очередной раз высказал претензии в адрес российских миротворцев.

В интервью турецким СМИ Алиев отметил, что имеет претензии к миротворческому контингенту в связи с «незаконными визитами в зону его ответственности представителей международных организаций, официальных лиц и граждан иностранных государств».

Федеральное агентство новостей /

Вопросы азербайджанской стороны к миротворцам выслушал новый командующий российским контингентом генерал-лейтенант Геннадий Анашкин, который 28 сентября посетил Баку и встретился с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который также присутствовал на встрече, вероятно, рассказал коллеге о секретах успешного взаимодействия.

По данным Еревана, в Баку находятся более 120 армянских пленных. Азербайджанская сторона подтверждает факт пленения 46, часть из них — военнослужащие, взятые в плен в Хцаберде и Хин Тахер уже после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Поэтому существенная часть работы генерала Анашкина будет пролегать в плоскости организации новых раундов обмена карт минных полей на армянских военных заключенных.

По словам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, «скорейшее окончательное устранение этих раздражителей будет способствовать оздоровлению отношений Еревана и Баку».

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