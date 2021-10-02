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Овдовевший Прохор Шаляпин поделился трогательным видео с супругой
Шоу-бизнес
Овдовевший Прохор Шаляпин поделился трогательным видео с супругой
Global Look Press

Москва, 2 октября. Певец Прохор Шаляпин показал поклонникам ностальгический ролик, снятый во время его романтического путешествия с женой Татьяной Девис, которая недавно ушла из жизни.

Звезда проекта «Фабрика звезд» Шаляпин неожиданно овдовел спустя считанные месяцы после свадьбы. Бизнесвумен скончалась, несмотря на попытки медиков спасти ей жизнь на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Смерть возлюбленной стала потрясением для Шаляпина, который до последнего момента надеялся на ее восстановление.

Недавно музыкант решил разделить с поклонниками радостные моменты отношений с Девис. Артист опубликовал в Instagram ролик, снятый на экскурсии в парке студии Universal.

«Мы счастливы! Мы на Universal, и нам море по колено!» — делился влюбленный музыкант впечатлениями.

Видео растрогало подписчиков, которые отметили, что певец и его возлюбленная были отличной парой. Многие поспешили выразить Шаляпину соболезнования в связи с утратой — артист так и не успел проститься с супругой, которую экстренно кремировали в США.

Трагическую новость также прокомментировала экс-возлюбленная музыканта Виталина Цымбалюк-Романовская. Пианистка заявила, что не верит историям Шаляпина.

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шаляпин звезды девис
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