Российское правительство предложило ежегодно повышать пенсии граждан

Москва, 2 октября. Кабмин представил инициативу по увеличению пенсий россиян каждый год. Социальные пенсии будут, как и раньше, ежегодно повышаться с 1 апреля.

В 2022 году предлагается проиндексировать эти выплаты на 7,7%, в 2023-м — на 2,5%, а в 2024-м — на 9,9%. Об этом говорится в проекте бюджета ПФР, который правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.

Стоимость одного пенсионного коэффициента также ежегодно поднимается с 1 января. Так, в грядущем году его предлагается увеличить до 104,69 рубля, в 2023-м — до 110,55 рубля, а в 2024-м — до 116,63 рубля.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% планируется установить с 1 января 2022 года на уровне 6401 рубля 10 копеек.

Средний размер страховых пенсий жителей России к 2024 году достигнет 20 тысяч рублей. Такое заявление ранее сделала зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Недавнее исследование показало, что у пенсионеров есть шансы устроиться на работу с зарплатой до 175 тысяч рублей. Так, в Санкт-Петербурге наиболее высокооплачиваемой должностью для пожилых людей является сварщик машиностроительного завода, сообщает INFOX.