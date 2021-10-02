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Тула и Калуга попали в список самых бюджетных направлений для путешествий на поезде

  /   Обновлено: 02 октября 2021 10:56
Общество
Тула и Калуга попали в список самых бюджетных направлений для путешествий на поезде
pixabay.com

Москва, 2 октября. Аналитики сервиса Туту.ру провели исследование и составили список самых бюджетных направлений для путешествий на поезде в октябре.

Сообщается, что в рейтинг вошли маршруты, где средний чек не превышает 1000 рублей за билет в одну сторону. При этом в случае Москвы из рейтинга были исключены города Подмосковья, а для Петербурга — Ленинградской области.

Так, среди областных центров в рейтинг самых бюджетных направлений на октябрь с отправлением из Москвы вошли Тула, Калуга, Рязань, Брянск и Тверь. Лидером стал город Кольчугино во Владимирской области: средний чек туда из Москвы составляет 320 рублей в одну сторону.

Из Северной столицы, заплатив до 1000 рублей в одну сторону, можно уехать сразу по 12 направлениям. Среди них — Новгородская, Псковская и Тверская области, а также Республики Карелия.

В первой тройке оказались станции Новгородской области, а именно Чудово, Малая Вишера и Окуловка. Средние чеки туда составляют от 409 до 533 рублей.

Сервис OneTwoTrip ранее назвал популярные места для осеннего отдыха среди россиян. Идеальным местом для осеннего путешествия были названы Крым, Абхазия, Кавказ и другие регионы.

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