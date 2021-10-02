Экс-тренер сборной России Черчесов рассказал о звонках Путина во время ЧМ-2018

Варшава, 2 октября. Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об общении с президентом страны Владимиром Путиным во время и после домашнего чемпионата мира 2018 года.

Российский специалист признался, что не получал никаких подарков после удачного выступления национальной команды на мундиале.

«Ни машин, ни дач, ни квартир я не получал. Самое главное — мы получили любовь нации, мы играли для них. Нашу сборную принял в Кремле президент. Во время чемпионата мира мы несколько раз общались с президентом», — сказал специалист в эфире польской передачи на YouTube-канале Kanal Sportowy.

Сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где уступила сборной Хорватии по пенальти. На прошедшем Евро-2020 российские футболисты не сумели выйти из группы и покинули турнир. Подопечные Черчесова крупно проиграли бельгийцам (0:3), обыграли финнов (1:0) и уступили датчанам (1:4).

Ранее Черчесов прокомментировал ситуацию с нынешним тренером сборной Валерием Карпиным и форвардом Артемом Дзюбой, который отказался выступать за команду в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2022. По словам специалиста, нападающий сине-бело-голубых является футболистом с амбициями. Дзюбе порой нужно время для поиска собственной ниши, подчеркнул тренер.