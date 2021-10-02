Звездные вегетарианцы и веганы: берем пример с голливудских знаменитостей

Сегодня, 2 октября, в мире стартовал так называемый «месяц вегетарианской осознанности», призванный привлечь внимание общественности к вегетарианству и веганству, а также подтолкнуть узнать больше об этих системах питания. Несмотря на то, что в настоящее время в мире насчитывается порядка миллиарда вегетарианцев, к этому гастрономическому направлению до сих пор относятся с настороженностью и недоверием. И зря — даже среди крупных знаменитостей поклонников «зеленого» стиля немало!

ФАН решил вспомнить, кто из голливудских небожителей уже давно гордо называет себя вегетарианцем или веганом. Подробности — в материале.

Брэд Питт

Global Look Press / Regina Wagner/Geisler-Fotopress

Один из самых популярных в мире актеров уже больше десяти лет — сторонник вегетарианства, однако делает он это без фанатизма. Скорее, в таком стиле питания голливудская звезда видит способ оздоровить свой рацион. Актер уверен, что вегетарианство позитивно влияет на организм, улучшает работу мозга и повышает интеллект, поэтому выбор растительной пищи совсем неудивителен. Правда, от любимой пиццы и кофе, как он нередко признается, Питт отказываться не намерен.

Джаред Лето

instagram.com / @jaredleto

Вегетарианцем Джаред Лето стал почти 30 лет назад, и с тех пор время для него, кажется, замерло. Возможно, все-таки в вегетарианстве что-то есть: по словам самого музыканта, именно строгое следование принципам питания наравне со сном помогает ему оставаться вечно молодым и здоровым. К слову, «зеленой» идеологии знаменитость придерживается не только в гастрономии — Лето не носит вещи из кожи, меха и материалов, изготовленных из животных.

Натали Портман

Global Look Press / F Sadou/AdMedia

Известная на весь мир вегетарианка со стажем, американская актриса не употребляет мясо с самого детства. По воспоминаниям Портман, дело было так: когда ей было восемь лет, отец привел будущую звезду на медицинскую конференцию, где она увидела эксперимент над живым цыпленком. Случай так шокировал девочку, что с тех пор она пообещала себе никогда не брать в рот мяса. Однако агитировать за строгий стиль питания звезда никогда не хотела: просто ее организму комфортнее именно так.

Леонардо Ди Каприо

instagram.com / @leonardodicaprio

Пусть актер и не делал публичных заявлений о своей приверженности вегетарианскому образу жизни, поклонники уверены, что Ди Каприо — истинный вегетарианец. Основания у этого мощные, ведь уже несколько лет знаменитость использует свою публичность, чтобы бороться с климатическими изменениями на планете. Кроме того, артист — один из главных инвесторов компании Beyond Meat, которая занимается производством растительного мяса. При таких условиях действительно было бы странно полагать, что в рационе кинозвезды могут быть продукты животного происхождения.

Гвинет Пэлтроу

Global Look Press / Panoramic

Миловидная актриса пришла к осознанному вегетарианству не сама: на выбор звезды повлиял не кто иной, как Леонардо Ди Каприо. На одной из светских вечеринок он рассказал коллеге по цеху, как жестоко обращаются с животными на фабриках, что произвело на девушку неизгладимое впечатление. В итоге Пэлтроу не только сменила свои пищевые привычки, но и пошла дальше: издала книгу с вегетарианскими рецептами и запустила линию органической декоративной косметики для веганов.

Памела Андерсон

Global Look Press / Boesl/dpa

Сексапильная актриса и фотомодель уже много лет яро борется за права животных, поэтому неудивительно, что пищи нерастительного происхождения в ее рационе нет. Еще будучи подростком, Андерсон увидела, как ее отец разделывает тушу животного, и это зрелище, очевидно, возымело мощный эффект. Но помимо этических принципов, выбор актрисой веганства обусловлен также заботой о здоровье и фигуре. По словам секс-символа, энергию и прекрасную форму ей дарит именно строгий рацион, сопряженный с хорошими генами и достаточной активностью.