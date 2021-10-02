Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 12:31
12:29
Общество
Стинг представил сингл Rushing Water из нового альбома
12:28
Экономика
Активность инвесторов привела к снижению срока владения жильем в Сочи
12:28
Весь мир
Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил приверженность мирной передаче власти в Судане
12:26
Весь мир
Береговые службы Ливии перехватили лодку с десятками нелегальных мигрантов на борту
12:25
Происшествия
В Петербурге задержали главу крупной фирмы за домогательства 11-летней девочки
12:25
Происшествия
Режим ЧС ввели в Нижнем Новгороде после взрыва газа в жилом доме
12:22
Наука
Уникальную чашу древнего культа Солнца обнаружили на раскопках в Эбрайхсдорфе
12:17
Происшествия
Сын известного бизнесмена-уголовника мог быть за рулем сгоревшей Audi R8 в Москве
12:15
Происшествия
Труп мужчины найден на лестничной клетке в жилом доме в Новосибирске
12:15
Общество
Ранний завтрак снижает риск развития диабета второго типа
Все новости

Звездные вегетарианцы и веганы: берем пример с голливудских знаменитостей
Общество
Звездные вегетарианцы и веганы: берем пример с голливудских знаменитостей
Global Look Press  /  Burt Harris / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress /Wiese/face to face

Сегодня, 2 октября, в мире стартовал так называемый «месяц вегетарианской осознанности», призванный привлечь внимание общественности к вегетарианству и веганству, а также подтолкнуть узнать больше об этих системах питания. Несмотря на то, что в настоящее время в мире насчитывается порядка миллиарда вегетарианцев, к этому гастрономическому направлению до сих пор относятся с настороженностью и недоверием. И зря — даже среди крупных знаменитостей поклонников «зеленого» стиля немало!

ФАН решил вспомнить, кто из голливудских небожителей уже давно гордо называет себя вегетарианцем или веганом. Подробности — в материале.

Брэд Питт

Звездные вегетарианцы и веганы: берем пример с голливудских знаменитостей
Global Look Press  /  Regina Wagner/Geisler-Fotopress

Один из самых популярных в мире актеров уже больше десяти лет — сторонник вегетарианства, однако делает он это без фанатизма. Скорее, в таком стиле питания голливудская звезда видит способ оздоровить свой рацион. Актер уверен, что вегетарианство позитивно влияет на организм, улучшает работу мозга и повышает интеллект, поэтому выбор растительной пищи совсем неудивителен. Правда, от любимой пиццы и кофе, как он нередко признается, Питт отказываться не намерен.

Джаред Лето

Звездные вегетарианцы и веганы: берем пример с голливудских знаменитостей
instagram.com  / @jaredleto

Вегетарианцем Джаред Лето стал почти 30 лет назад, и с тех пор время для него, кажется, замерло. Возможно, все-таки в вегетарианстве что-то есть: по словам самого музыканта, именно строгое следование принципам питания наравне со сном помогает ему оставаться вечно молодым и здоровым. К слову, «зеленой» идеологии знаменитость придерживается не только в гастрономии — Лето не носит вещи из кожи, меха и материалов, изготовленных из животных.

Натали Портман

Звездные вегетарианцы и веганы: берем пример с голливудских знаменитостей
Global Look Press  / F Sadou/AdMedia

Известная на весь мир вегетарианка со стажем, американская актриса не употребляет мясо с самого детства. По воспоминаниям Портман, дело было так: когда ей было восемь лет, отец привел будущую звезду на медицинскую конференцию, где она увидела эксперимент над живым цыпленком. Случай так шокировал девочку, что с тех пор она пообещала себе никогда не брать в рот мяса. Однако агитировать за строгий стиль питания звезда никогда не хотела: просто ее организму комфортнее именно так.

Леонардо Ди Каприо

Звездные вегетарианцы и веганы: берем пример с голливудских знаменитостей
instagram.com  / @leonardodicaprio

Пусть актер и не делал публичных заявлений о своей приверженности вегетарианскому образу жизни, поклонники уверены, что Ди Каприо — истинный вегетарианец. Основания у этого мощные, ведь уже несколько лет знаменитость использует свою публичность, чтобы бороться с климатическими изменениями на планете. Кроме того, артист — один из главных инвесторов компании Beyond Meat, которая занимается производством растительного мяса. При таких условиях действительно было бы странно полагать, что в рационе кинозвезды могут быть продукты животного происхождения.

Гвинет Пэлтроу

Звездные вегетарианцы и веганы: берем пример с голливудских знаменитостей
Global Look Press  / Panoramic

Миловидная актриса пришла к осознанному вегетарианству не сама: на выбор звезды повлиял не кто иной, как Леонардо Ди Каприо. На одной из светских вечеринок он рассказал коллеге по цеху, как жестоко обращаются с животными на фабриках, что произвело на девушку неизгладимое впечатление. В итоге Пэлтроу не только сменила свои пищевые привычки, но и пошла дальше: издала книгу с вегетарианскими рецептами и запустила линию органической декоративной косметики для веганов.

Памела Андерсон

Звездные вегетарианцы и веганы: берем пример с голливудских знаменитостей
Global Look Press  / Boesl/dpa

Сексапильная актриса и фотомодель уже много лет яро борется за права животных, поэтому неудивительно, что пищи нерастительного происхождения в ее рационе нет. Еще будучи подростком, Андерсон увидела, как ее отец разделывает тушу животного, и это зрелище, очевидно, возымело мощный эффект. Но помимо этических принципов, выбор актрисой веганства обусловлен также заботой о здоровье и фигуре. По словам секс-символа, энергию и прекрасную форму ей дарит именно строгий рацион, сопряженный с хорошими генами и достаточной активностью.

Звездные вегетарианцы и веганы: берем пример с голливудских знаменитостей
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Звездные вегетарианцы и веганы: берем пример с голливудских знаменитостей
голливуд звезды вегетарианство знаменитости веганство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru