Премьер Грузии выразил благодарность Украине за сотрудничество по делу Саакашвили

Тбилиси, 2 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за сотрудничество в задержании политика Михаил Саакашвили.

Глава грузинского правительства выразил признательность Киеву за «тесные отношения». В том числе, это касается сотрудничества по делу Саакашвили.

Экс-президент Грузии был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме города Рустави.

Ранее политик написал в СИЗО письмо, в котором обратился к сторонникам и призвал их не терять веру в победу. Также бывший грузинский лидер отметил, что был задержан на основании фальшивых приговоров.