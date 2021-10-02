Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Сан-Диего, 2 октября. Российский теннисист Аслан Карацев прошел в четвертьфинал американского турнира в Сан-Диего, призовой фонд которого составляет 600 тысяч долларов.

Карацев во втором круге в трех сетах одолел представителя Польши Хуберта Хуркача (5:7, 6:4, 6:2). Встреча продолжалась практически 2,5 часа. За выход в полуфинал россиянин поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Напомним, ранее сборная Европы досрочно одержала победу в Кубке Лэйвера благодаря безупречному выступлению Андрея Рублева и представителя Германии Александра Зверева. Теннисисты в миксте одержали победу над американцем Райли Опелка и канадцем Денисом Шаповаловым.

В середине сентября россиянин Даниил Медведев в финале US Open победил первую ракетку мира Новака Джоковича. Последний раз представитель России одерживал победу на Открытом чемпионате США по теннису в 2000 году — тогда Марат Сафин разгромил американца Пита Сампраса.