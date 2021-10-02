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Baijiahao: действия России вынудят США пожалеть о строительстве подлодок для Австралии

  /   Обновлено: 02 октября 2021 10:47
Армия
Baijiahao: действия России вынудят США пожалеть о строительстве подлодок для Австралии
Федеральное агентство новостей

Пекин, 2 октября. Действия России заставят США пожалеть о решении начать строительство атомных подводных лодок для Австралии, полагают обозреватели китайского издания Baijiahao.

Американцы открыли ящик Пандоры, приняв решение снабдить Военно-морские силы Австралии атомными субмаринами, полагают аналитики. Теперь этим может воспользоваться Россия и вооружить своих союзников современным подводным флотом, пишет «ПолитРоссия».

США намерены поставить подлодки Австралии в рамках оборонного альянса AUKUS между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой. Предполагается, что созданный союз направлен против Китая и России, которые просто так не оставят подобное положение дел. Действия Запада обострят гонку вооружений, полагают авторы.

Кроме этого, теперь ничего не остановит Россию от аналогичного поступка. Москва может продать технологии создания атомных подлодок другим странам и вынудить США пожалеть о своем поступке, резюмировали в Baijiahao.

Ранее авторы китайского издания Sohu отметили, что мир столкнется с неожиданной проблемой, если Россия уничтожит американский авианосец. Планету ожидает настоящая экологическая катастрофа, говорится в публикации.

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