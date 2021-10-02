Даниил Вершинин на шоу «Давай поговорим» рассказал о предпосылках второго сезона «Пищеблока»

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном станет Даниил Вершинин. Известный блогер обсудит со звездой сериала «Пищеблок» съемки в нашумевшем телевизионном продукте, а также роль молодого актера в большом кино, выпуск которого ожидается в ближайшее время.

Даниил Вершинин в одночасье стал популярен после сериала «Пищеблок» и своей роли пионервожатого Игоря Корзухина. Об этом сериале говорят, его продолжения ждут. Даниил рассказал о предпосылках съемок второго сезона. Вершинин поведает о том, как ему работалось с топ-звездами: Ириной Пеговой, Тимофеем Трибунцевым, Николаем Фоменко и Сергеем Шакуровым.

Даниилу максимально интересно работалось с Ириной Пеговой ввиду ее открытости, позитива и энергичности. В этом я не удивлен, ведь между их героями существовала любовная линия. А вот Сергея Шакурова молодой актер изначально побаивался, считая мэтра кино строгим. Однако в итоге Даниил пришел к выводу, что Шакуров «юморной, открытый и любит пошутить над съемочной командой».

Расскажет Вершинин и о своем новом проекте в большом кино «Голова-жестянка», который снимали создатели «Пищеблока». Этот фильм, по словам Даниила, скорее всего выйдет на экраны уже в 2022 году.

Большое интервью с Даниилом Вершининым смотрите 3 октября на площадке ФАН.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.