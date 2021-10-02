Пользователи форума «Территория аналитики» удивились пренебрежению к Саакашвили на Западе

Москва, 2 октября. Мировые лидеры так называемых цивилизованных стран проигнорировали арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отметили в Сети.

Пользователи форума «Территория аналитики» обратили внимание на равнодушие Запада к судьбе политика. Всем все равно на задержание Саакашвили вопреки ожиданиям, саркастично отметили комментаторы. Они назвали экс-президента брошенным и отметили, что такая участь постигнет всех сообщников западных стран. Также в Сети иронично напомнили о привычке США возлагать ответственность за все подряд на Москву.

«В Госдепе сообщили, что в курсе задержания уехавшего из Украины в Грузию Саакашвили. И уже разрабатывают пакет санкций в отношении России по этому вопросу», — едко пояснили пользователи.

Комментаторы попытались ответить на вопрос, почему политик вернулся на родину. Видимо, на Украине было настолько «хорошо», шутливо подчеркнули в Сети.

«Плохим президентом был или каким, это нюансы, а важен сам факт. Биография Саакашвили в последние годы настолько анекдотическая, что все уже позабыли, что состоит она не только из анекдотов», — добавили пользователи.

Ранее экс-лидер обвинил грузинские власти в фальсификациях. По мнению политика, его приговор на родине был сфабрикован.