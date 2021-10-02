Что на самом деле творится внутри семьи князя Монако и княгини Шарлен

Княгиня Монако Шарлен озадачила своих поклонников видео, посвященным сбору средств для ее собственного благотворительного фонда. В ролике женщина предстала погруженной по шею в воду в тиаре с мокрыми волосами, пишет Marie Claire.

Поклонники королевской особы переживают за нее. Она по-прежнему находится в Африке после того, как ее положили в больницу в Квазулу-Натале. Ей сделали операцию. Князь Альбер в это время вместе с сыновьями успел посетить Ирландию, провести несколько официальных мероприятий в Монако и развеять слухи о предстоящем разводе с женой. Однако из-за последнего поста княгини в соцсетях у европейской прессы возникло немало вопросов. Всем интересно узнать, все ли в порядке с супругой правителя Монако.

Размещение записи удивительным образом совпало с гала-концертом в Монте-Карло. В первом же титре появилась надпись: «Желаю фонду князя Монако Альбера II и фонду княгини Монако Шарлен удачи и волшебных моментов». Следующая за этим событием публикация поразила поклонников. На фотографии Ванессы фон Зитцевиц Шарлен предстала в одной из самых известных своих княжеских тиар. Княгиня погрузилась в воду по самую шею, а украшение покоилось на ее мокрых волосах.

«Как я родилась в океане, так и океан родился во мне. Я представляю вам и то, и другое», — написано под фотографией.

Целью этой публикации стал призыв к сбору средств. Но, по мнению многих, это сигнал бедствия. Ведь послание большинство подписчиков княгини посчитали очень загадочным.

Журналисты из Globe недавно сообщали, что здоровье княгини заметно пошатнулось. Случилось это, по их словам, после того, как она потребовала от своего мужа развод и отступные в размере 500 миллионов долларов. 1 сентября королевская особа попала в больницу. У нее случился обморок. Ходили слухи, что она на грани жизни и смерти, но достоверность этих фактов под вопросом.

Поклонники Шарлен наперебой утверждают, ее тревоги связаны с тем, что она узнала о внебрачной дочери своего мужа. К тому моменту мисс Уиттсток и князь Альбер уже были вместе, но публично этого не подтвердили.

Журналисты, описывающие все эти «тайны монакского двора», уверяют, что король Монако проводит время с экс-любовницей и их общим сыном. У Альбера есть и двое других внебрачных детей, признанных недавно.

Некоторые источники считают, что брак князя и княгини фиктивен. По их мнению, Шарлен не в состоянии мириться с унижением и именно по этой причине не хочет возвращаться в Монако.

На публике супруги отрицают проблемы в отношениях. Говорят, что есть взаимная поддержка, а измученный вид Шарлен и грустные глаза показывают, что она страдает, даже когда помогает носорогам в Африке.

Ранее сообщалось, как князь Монако Альбер II пришел на гала-вечер Planetary Health вместе с Шэрон Стоун.