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Искусственный интеллект оказался способен предсказывать погоду на два часа вперед
Наука
Искусственный интеллект оказался способен предсказывать погоду на два часа вперед
pixabay.com  /  geralt

Москва, 2 октября. Специалисты из компании DeepMind создали систему искусственного интеллекта, которая способна давать краткосрочные прогнозы погоды.

На сегодняшний день современные модели физики атмосферы применяются для прогнозов погоды с помощью суперкомпьютеров. Последние хорошо предсказывают осадки в долгосрочной перспективе, но не на следующие два часа.

В основе системы инженеров DeepMind лежит радар, который сканирует нижние слои атмосферы и определяет количество влаги в воздухе. На базе таких данных алгоритм способен определить, начнется ли дождь в течение следующих двух часов, пишет Nature.

По словам экспертов, точность алгоритма достигает 89%. Разработчики надеются, что в будущем такой искусственный интеллект будет использоваться повсеместно, чтобы увеличить точность краткосрочного прогноза погоды.

Как стало известно ранее, искусственный интеллект начнет принимать экзамены у водителей в Казани. Нейросеть будет оценивать уровень экзаменуемого с помощью специальных камер, сенсоров и радаров.

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