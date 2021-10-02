НАТО разместила вооруженный контингент на линии разграничения между Сербией и Косово

Приштина, 2 октября. Вооруженный контингент НАТО прибыл на контрольно-пропускной пункт между Сербией и Косово, чтобы сменить находящихся там силовиков самопровозглашенной республики.

Как сообщает информационный портал Kosovo online, колонна военнослужащих прибыла на КПП «Ярине». После этого бойцы косовского спецназа начали погрузку и вывоз амуниции. Тоже самое происходит и на КПП «Брняк».

Ранее Белград и Приштина достигли соглашения по деэскалации в Северном Косово. В рамках договоренностей подразделения спецназа косовской полиции покинут занятые ими ранее позиции. Сербские жители Косово, в свою очередь, обязались разобрать баррикады.