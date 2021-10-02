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НАТО разместила вооруженный контингент на линии разграничения между Сербией и Косово
Армия
НАТО разместила вооруженный контингент на линии разграничения между Сербией и Косово
Global Look Press  /  Thomas Brey/dpa

Приштина, 2 октября. Вооруженный контингент НАТО прибыл на контрольно-пропускной пункт между Сербией и Косово, чтобы сменить находящихся там силовиков самопровозглашенной республики.

Как сообщает информационный портал Kosovo online, колонна военнослужащих прибыла на КПП «Ярине». После этого бойцы косовского спецназа начали погрузку и вывоз амуниции. Тоже самое происходит и на КПП «Брняк».

Ранее Белград и Приштина достигли соглашения по деэскалации в Северном Косово. В рамках договоренностей подразделения спецназа косовской полиции покинут занятые ими ранее позиции. Сербские жители Косово, в свою очередь, обязались разобрать баррикады.

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нато сербия косово
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